SEOUL - Heechul Super Junior membuka kisah asmaranya dalam program My Little Old Boy yang tayang pada 4 April 2021. Saat camping bersama komedian Ji Sang Yeol, aktris Jung Young Joo, dan Hwang Seok Jung, dia mengaku, tak pernah sedih setiap kali putus cinta.

"Sejak kecil, aku tak pernah serius menanggapi perpisahan dalam sebuah hubungan," katanya mengawali ceritanya seperti dikutip dari Allkpop, Kamis (8/4/2021).

Heechul menambahkan, " Aku selalu merasa bahwa hidupku tak akan berakhir hanya karena aku outus cinta. Faktanya, hidup akan terus berjalan jadi aku tak terlalu terpengaruh dengan putus cinta."

Menanggapi pernyataan kekasih Momo TWICE tersebut, komedian Ji Sang Yeol kemudian berkomentar, "Itu karena Heechul punya harga diri yang kuat. Karena itu dia punya hubungan yang baik dengan orang lain."

Dalam tambahan keterangannya, penyanyi dan bintang televisi itu mengungkapkan, bermain games juga membantunya untuk melupakan patah hati karena putus cinta.

Saat ini, Heechul Suoer Junior diketahui berpacaran dengan Momo personel TWICE asal Jepang. Agensi keduanya mengonfirmasi kabar pacaran itu pada 2 Januari 2020. "Setelah saling mengenal sebagai senior dan junior dalam industri hiburan, mereka mulai saling menyukai dan memutuskan untuk berpacaran," ujar Label SJ, agensi yang menaungi Heechul 'Super Junior'.* Baca juga: ART Desiree Tarigan Ngaku Disekap dan Dianiaya Majikan