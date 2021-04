SEOUL - Nama Kim Jung Hyun dan Seo Ji Hye memenuhi headline pemberitaan berbagai media hiburan hari ini, Kamis (8/4/2021). Dua bintang Crash Landing on You (CLOY) itu digosipkan pacaran.

Portal media lokal Sport Chosun pertama melaporkan Kim Jung Hyun dan Seo Ji Hye diam-diam merajut asmara. Sementara mengutip Koreaboo, keduanya dilaporkan sudah berpacaran selama satu tahun.

Tak mau ketinggalan, Dispatch merilis foto-foto hasil buruan mereka, yang memperlihatkan momen Kim Jung Hyun tengah bersama dengan Seo Ji Hye. Dari foto-foto tersebut, Kim Jung Hyun dan Seo Ji Hye disinyalir lebih suka pacaran di rumah atau berkendara berkeliling Seoul.

Sebelum diberitakan berpacaran, Kim Jung Hyun dan Seo Ji Hye memang sudah cukup akrab satu sama lain sebagai teman. Menghimpun berbagai sumber, mari intip sederet momen keakraban antara Kim Jung Hyun dengan Seo Ji Hye sebelum diberitakan berpacaran.

1. Rela Jadi Cameo

Usai membintangi CLOY, Seo Ji Hye langsung didapuk jadi pemeran utama drama komedi romantis, Shall We Eat Dinner Together bersama Son Seung Hoon. Untuk drama Seo Ji Hye satu ini, Kim Jung Hyun rela jadi cameo alias bintang tamu untuk memerankan sosok mantan pacar dari karakter yang diperankan Seo Ji Hye.

2. Diundang ke Pameran Seni Beberapa bulan lalu, Seo Ji Hye jadi salah satu pihak yang terlibat dalam gelaran pameran seni “teamLab: LIFE” di Seoul. Sebagai bentuk dukungan kepada Seo Ji Hye, Kim Jung Hyun yang diundang langsung oleh sang aktris, datang dengan tampilan sempurna mengenakan coat khusus warna biru muda, yang pernah ia pakai di CLOY! Tak hanya itu, Kim Jung Hyun bahkan sengaja mendokumentasikan kunjungannya tersebut dalam tayangan video vlog yang diunggah ke Youtube. 3. Rencana Pindah ke Agensi Seo Ji Hye Dari laporan eksklusif media Ilgan Sports, kontrak Kim Jung Hyun dengan agensinya saat ini, O& Entertainment akan habis pada Mei 2021. Bintang Mr. Queen ini disebut memilih untuk tak melanjutkan masa kontraknya. Meski tengah diincar banyak agensi manejemen, tapi Kim Jung Hyun kabarnya sudah berdiskusi dengan agensi Seo Ji Hye, Culture Depot.