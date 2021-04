JAKARTA - Raisa terlibat kolaborasi dengan tiga penyanyi ASEAN dalam single bertajuk Trust Again. Raisa perwakilan Indonesia bersama dengan Matthaios asal Filipina, SPRITE asal Thailand dan Yonnyboii asal Malaysia yang dianggap mempunyai kesamaan visi dan latar belakang kebudayaan yang mirip.

Trust Again merupakan original soundtrack film Raya and The Last Dragon, merupakan lagu tiga bahasa ini bercerita tentang nilai-nilai yang menjadi pesan utama dalam film, yaitu kepercayaan dan persahabatan. Mengambil inspirasi dari dunia fantasi bernama Kumandra dan petualangan Raya, seorang pendekar yang menggambarkan semangat dari bangsa-bangsa Asia Tenggara.

Lagu Trust Again bak sebuah misi Raisa dan tiga penyanyi lainnya untuk menyuarakan persatuan di tengah perbedaan. Apalagi untuk meng-counter isu Asian Hate yang tengah terjadi.

"Lagu Trust Again sangat berarti, terlebih sekarang, dengan semua isu di dunia tentang Asian Hate dan semacamnya, tentu sangat menyedihkan. Lagu ini tentang saling percaya satu sama lain dan bagaimana dengan kita bersama, kita bisa jadi lebih kuat," ujar Raisa.

Lagu tersebut, mengandung unsur instrumen musik etnik Asia Tenggara seperti Seruling, Perkusi Etnik, Jaw Harp, Angklung, Ensambel Thailand, Gamelan dan Suling Sunda.

"Itu seperti slogan di negara kami, 'Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh'. Artinya dengan bersama-sama kita jadi lebih kuat. Aku pikir itu punya kesamaan dengan lagu ini, semua tentang kepercayaan satu sama lain dan mendukung satu sama lain, jadi saya pikir lagu itu sangat mewakili Indonesia," paparnya.

Mastering lagu dilakukan oleh Mastering Engineer pemenang Grammy Award, Chris Athens, lagu ini tak diragukan menjadi sebuah penggerak atas tema yang bersifat universal yaitu kepercayaan.

