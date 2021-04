JAKARTA - Pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah diketahui akan langsung menjalankan program untuk memiliki anak, usai dinyatakan sah sebagai suami istri pada Sabtu, 3 April 2021 kemarin.

Sebelum resmi menikah, keduanya bahkan telah menjalani pemeriksaan sekaligus mendatangi dokter kandungan demi keinginan mereka untuk segera memiliki momongan.

Aurel sendiri sempat mengaku bahwa dirinya memiliki keinginan untuk mempunyai anak kembar dua. Sementara Atta, mengaku ingin memiliki anak kembar tiga dari istrinya.

Akan tetapi, saat masa pingitan sebelum menikah, Aurel yang ditemani Ashanty menyambangi dokter kandungan mengetahui bahwa ada kista di dalam rahim perempuan 22 tahun tersebut. Mengetahui hal tersebut, dokter meminta Aurel datang kembali ke klinik usai masa menstruasinya berakhir.

Ditemani oleh suami, Aurel merasa bahagia lantaran kista yang ada dalam tubuhnya rupanya hanyalah kista hormonal. Yakni kista yang muncul bersamaan dengan proses menstruasi dan akan luruh sendirinya.

Kebahagiaan Aurel rupanya turut diungkapkan oleh Atta melalui Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Atta tampak memperlihatkan wajah istrinya saat menjalani USG transvaginal yang dilakukannya di dokter kandungan.

Tak hanya itu, ia juga memperlihatkan layar saat dokter mengarahkan alat USG ke bagian rahim Aurel.

"Terakhir cek istriku ada kista. Kemaren kepikiran terus apa harus operasi," tulis Atta di akun Instagram pribadinya.

"Ternyata Alhamdulillah Kuasa ALLAH Doa kita didengar Kista nya hilang insyallah sehat Bisa menyambut buAHHAti kita nanti ya syg Insyallah i'll be by your side through good and bad times," lanjutnya.