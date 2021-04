JAKARTA - Seperti biasa, Atta Halilintar membagikan momen demi momen pernikahannya lewat sebuah videodi akun Youtube Channelnya.

Dalam video tersebut, Atta tampak membagikan bocoran malam pertamanya bersama Aurel setelah acara syukuran pernikahan.

Pasangan muda yang baru sah pada 3 April 2021 kemarin mengaku sangat bahagia. Kendati demikian, Atta tak memungkiri bahwa dirinya cukup kelelahan menerima tamu yang hadir.

Saking lelahnya, Atta sampai menyebut bahwa dirinya tidak akan langsung menjalani malam pertama bersama sang istri. Sebab, ia merasa bahwa tulangnya mulai encok.

"Aduh, ini mah kita nggak jadi malam pertama guys. Keburu encok, kopong nih lutut," canda Atta dalam video tersebut.

Lucunya, Aurel justru meminta timnya untuk menghitung uang hasil pemberian dari para tamu. Tak lupa Atta mengucapkan terima kasih kepada para tamu yang menyempatkan hadir dan memberinya hadiah.

"Habis acara ini kita lagi malam pertama, ini belakang lagi ngitung duit guys. Lihat guys, disuruh Mpok Nur ngitung duit dulu katanya. Makasih ya teman-teman yang udah ngasih, semoga kemurahan hatinya diberkati," ucap Atta.

Setelahnya, Atta terlihat langsung menghampiri Aurel yang sudah berada di atas tempat tidur. Dengan kondisi lampu yang dimatikan, Atta mengatakan bahwa suasana kamar pengantin sudah cukup mendukung untuk melaksanakan malam pertama.

"Nah udah gelap ni guys, tuh guys suasananya udah bener-bener malem pertama bro. Hai sayang. Ini adalah vlog malam pertama. Oke guys, kita mau tidur dulu ya, love you, thank you semua buat malem ini," beber Atta.

"Oke guys, setelah ini nggak boleh divideoin lagi ya, bye bye, muaahhh love you guys," tutup Atta.