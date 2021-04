SEOUL - Kabar buruk untuk penonton yang sudah penasaran dengan nasib Lee Seung Gi di Mouse. Pasalnya, episode baru yang harusnya tayang hari ini, Rabu (7/4/2021).

tvN selaku stasiun TV yang menayangkan Mouse telah mengonfirmasi hal ini. Sebagai gantinya, stasiun TV kabel tersebut akan menyiarkan episode spesial Mouse.

"Setelah episode ke-10, keseluruhan konteks cerita dan atmosfer akan berubah. Penonton akan suka menebak plot dan twist-nya," kata perwakilan tvN seperti dilansir Soompi, Rabu (7/4/2021).

"Lewat episode spesial ini, kami akan meningkatkan pemahaman penonton pada narasi sebelumnya dan menimbulkan ekspektasi pada pengembangan plot cerita ke depannya. Paruh ke-2 Mouse akan menghadirkan cerita lebih intens dan tak terprediksi," lanjut tim.

Mouse bukan satu-satunya drama yang tak tayang hari ini. Hampir semua drama dari seluruh stasiun TV di Korea seperti A Good Supper (MBC), Oh My Ladylord (MBC), Love on the Air (KBS 2TV), Be My Dream Family (KBS), PPONG School (TV Chosun), There Is No House for Us in Seoul (JTBC) dan Friends (Channel A) tak tayang hari ini karena pemilu.

