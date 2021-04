JAKARTA - Bebi Silvana istri Opick tak bisa menutupi kebahagiaannya saat mengetahui dirinya hamil.

Kabar tersebut diketahui pertama kali melalui unggahan di akun Instagram milik Bebi. Pada akun Instagramnya, Bebi menuliskan rasa terima kasih pada sang pencipta lantaran telah memberinya kepercayaan usai menikah dengan Opick pada Desember 2018 lalu.

"Masya Allah Thabarrakallah. Semoga Allah memberi Sehat Kami Berdua Aku dan Bayi di dalam Rahimku," tulis Bebi Silvana pada keterangan foto di akun Instagramnya.

Bukan hanya mengucapkan rasa terima kasih. Bebi juga sempat berdoa dan berharap agar dirinya bisa menjaga kepercayaan yang diberikan Allah kepadanya. Ia juga memohon kesehatan dan keselamatan hingga hari persalinan tiba.

"Allah Jauhkan Kami dari berbagai hal buruk dan merahmati serta terus berikan karunia kepada Kami.. Kesehatan,Keselamatan dan Keberkahannya Aamiin yra tx ALLAH. ALLAH will help who moves in the way of ALLAH," tambahnya.

Postingan Bebi di Instagramnya terlihat langsung dibanjiri oleh komentar netizen. Tak hanya mendoakan, mereka juga terlihat bahagia mendengar kabar yang baru saja diumumkan oleh Bebi.

"Aamiin ya Allah.. sehat selalu Dede utun dan ibu, biar lancar persalinannya," ungkap ptralfiaturhmh. "Barrakalloh tth sayang..semoga Dede Utun dan tthnya sehat2 yaa," tulis pipih_velo. "Selamatt bundaaaaa bebi..... Masya Allah,, happy ny.... sehat2 yaa bumil...," kata olivealisya.official.