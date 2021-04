JAKARTA - Aktris Erin Kellyman berperan sebagai antagonis di serial terbaru Marvel. Meski demikian, dia mengungkap ketertarikannya memerankan superhero suatu saat nanti.

"Jika aku bisa, aku mau memerankan Spider-Woman," ujar Erin dalam wawancara virtual belum lama ini.

Erin memiliki alasan mengapa ia menginginkan karakter superhero perempuan itu. Aktris Solo: A Star Wars Story ini membayangkan berbagai adegan Spider-Woman yang seru untuk dijalani.

"Aku menikmati dan sangat suka aksi Spider-Woman. Aku akan merasa keren jika melakukan aksi dengan jaring laba-laba dan berayun, kupikir itu menyenangkan," imbuhnya.

Kini Erin dikenal sebagai pemeran Karli Morgenthau, karakter anti hero di serial The Falcon and The Winter Soldier. Ia merupakan pemimpin Flag Smasher, yang terdiri dari 8 orang.

Bersama timnya, Morgenthau kerap melakukan berbagai aksi kejahatan demi mewujudkan misinya. Kejahatan Flag Smasher ini lah yang terus dilawan oleh dua peran utamanya, Sam Wilson alias Falcon (Anthony Mackie) dan Bucky Barnes alias Winter Soldier (Sebastian Stan).

