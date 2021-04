LOS ANGELES - Ajang penghargaan Screen Actors Guild Awards atau SAG Awards resmi digelar untuk ke-27 kali pada Minggu, 4 April 2021 waktu setempat. Disiarkan selama 1 jam, SAG Awards awalnya akan digelar pada 24 Januari lalu, namun ditunda karena berbagai alasan.

Total ada 13 penghargaan diberikan dalam gelaran SAG Awards tahun ini untuk insan pertelevisian dan film. The Trial of the Chicago 7 membawa pulang kategori utama di bidang film.

Sementara itu, sejarah tercatat dengan menangnya artis keturunan non-kulit putih di empat kategori utama. Viola Davis, Chadwick boseman, Daniel Kaluuya dan Young Yuh-jung memenangkan trofi di empat kategori utama bidang film.

Melansir People, Senin (5/4/2021), berikut daftar lengkap pemenang SAG Awards ke-27:

Outstanding performance by a cast in a motion picture: The Trial of the Chicago 7

Outstanding performance by a female actor in a leading role: Viola Davis - Ma Rainey's Black Bottom

Outstanding performance by a male actor in a leading role: Chadwick Boseman - Ma Rainey's Black Bottom

Outstanding performance by a female actor in a supporting role: Youn Yuh-jung, Minari

Outstanding performance by a male actor in a supporting role: Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Outstanding performance by an ensemble in a comedy series: Schitt's Creek

Outstanding performance by an ensemble in a drama series: The Crown

Outstanding performance by a female actor in a miniseries or television movie: Anya Taylor-Joy - The Queen's Gambit

Outstanding performance by a male actor in a miniseries or television movie: Mark Ruffalo - I Know This Much Is True

Outstanding performance by a female actor in a comedy series: Catherine O'Hara, Schitt's Creek

Outstanding performance by a male actor in a comedy series: Jason Sudeikis - Ted Lasso

Outstanding performance by a male actor in a drama series: Jason Bateman, Ozark

Outstanding performance by a female actor in a drama series: Gillian Anderson - The Crown

Outstanding stunt ensemble in a comedy or drama series: The Mandalorian

Outstanding stunt ensemble in a motion picture: Wonder Woman 1984