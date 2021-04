SEOUL - BTS kemungkinan besar akan merilis karya baru mereka dalam waktu dekat. Pada 5 April 2021, Sports DongA melaporkan bahwa BTS akan meluncurkan lagu terbaru mereka pada Mei mendatang.

Terkait pemberitaan tersebut, perwakilan Big Hit Music akhirnya buka suara. "Kami baru akan mengungkapkan rencana comeback BTS setelah semua hal pasti," kata sumber agensi tersebut seperti dikutip dari Newsen, Senin (5/4/2021).

Dalam wawancaranya dengan Entertainment Tonight Canada pada 8 Maret silam, BTS mengungkapkan, mereka tengah menggarap musik baru, baik itu sebagai grup maupun individu.

Sports DongA kemudian memprediksi bahwa masing-masing member BTS akan merilis solo mixtape. V sebelumnya juga sempat membocorkan bahwa dia bekerja keras menggarap mixtape solo miliknya dalam video wawancara BE-hind Story.

Sebelumnya RM cs dikabarkan akan merilis album 'BTS, THE BEST' pada 16 Juni mendatang. Album itu, akan berisi lagu terbaru BTS Film Out yang dirilis dalam bahasa Jepang pada 2 April 2021.

Dalam 24 jam setelah dirilis, lagu itu berhasil menguasai chart Top Songs iTunes di 97 negara. Tak hanya itu, video musik Film Out juga berhasil memecahkan rekor video musik BTS dalam bahasa Jepang yang paling banyak ditonton dalam 24 jam, dengan 29,38 juta kali.*

