JAKARTA - Pamela Bowie mulai aktif syuting lagi. Terbaru, Pamela terlibat dalam penggarapan film The Other Side.

"Aku semangat kembali ke bioskop," ujar Pamela Bowie di Jakarta beberapa waktu lalu.

Pandemi Covid-19 sempat membuat industri perfilman mati suri. Lewat keterlibatannya dalam film garapan Lingkar Pictures ini, Pamela ingin melepas rindu dengan suasana pembuatan film.

"Agak kangen sama euforia syuting. Gimana sih premiere di bioskop setelah setahun ini," kata dia.

"Ya memang kangen premiere, promo, nobar sama wartawan, teman dan keluarga," lanjut Pamela Bowie.

Film The Other Side sendiri diadaptasi oleh sang sutradara, Girry Pratama lewat novel populer berjudul serupa. Namun untuk peran para pemainnya termasuk Pamela Bowie, Girry beserta pihak rumah produksi masih merahasiakannya.

"Yang jelas aku bangga main sama yang muda-muda ini," pungkas Pamela Bowie.

