JAKARTA - Pasangan Felicya Angelista dan Immanuel Caesar Hito tengah berbahagia. Betapa tidak, Felicya Angelista yang dipersunting di awal Januari 2021 lalu mengumumkan kabar kehamilannya.

Dalam unggahannya, Feli tampak tengah berciuman dengan sang suami sambil menunjukkan foto hasil USG ke arah kamera. Di belakangnya, sebuah balon bertuliskan 'Selamat kamu akan menjadi seorang ayah' terlihat ditujukan untuk suaminya.

"Terima kasih Tuhan Yesus, BerkatMu sungguh luar biasa," tulis Felicya Angelista pada keterangan fotonya bersama suami.

Baca Juga:

Pertama Kali Tahu Positif Hamil, Felicya Angelista Justru Menangis

3 Bulan Menikah, Felicya Angelista Umumkan Kehamilan

Kebahagiaan juga turut dirasakan oleh Hito selaku suami dari Feli. Dalam akunnya, pria 27 tahun itu juga terlihat mengunggah foto yang sama dengan keterangan foto bertuliskan rasa syukur atas karunia Tuhan untuknya dan keluarga.

"Tuhan Yesus!!!!!!! Terimakasih Tuhaaan! Sungguh indah rencanaMu atas hidup kami!! ga berenti2 nya Kau limpahkan berkat atas kami @felicyangelista_," ucap Hito.

Kabar bahagia kehamilan Feli sontak turut membawa kebahagiaan bagi orang-orang disekitarnya. Bahkan, kolom komentar unggahannya tersebut juga ikut dibanjiri ucapan selamat dari para netizen dan rekan-rekan artis.

"Congrattssss feliihitooooo!!!!!," tulis Audi Marissa.

"Congratssssss ya kalian.. waktu TUHAN yg terbaik," tulis Andhika Pratama.

"OMG selamaaatt," tulis Wulan Guritno.

"Huwaaa congrats for you two," tulis Melody Laksani.