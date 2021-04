JAKARTA - Penyanyi Kaleb J akhirnya merilis single terbarunya, Now I Know. Lagu itu mengisahkan tentang penyesalan karena terlambat menyadari perasaan cinta seseorang.

"Lagu ini salah satu proses pendewasaan juga dimana memang kalau sesuatu terlambat, sudah terjadi, kita harus lapang dada menerimanya," ujarnya saat ditemui di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (1/4/2021).

Single Now I Know mengusung genre RnB 2000-an yang kental dengan aransemen dan vokal yang manis. Diciptakan Kaleb bersama Belanegara Abimanyu dan Abraham Edo, lagu itu diangkat dari pengalaman pribadi jebolan The Voice Indonesia 2019 itu.

Sebelumnya, Kaleb merilis lagu yang juga melankolis bertajuk It's Only Me. Terus membuat lagu menyayat hati berdasarkan pengalaman pribadi, Kaleb tak malu disebut sebagai sad boy, sebutan untuk pria yang sering galau karena cinta.

"Gue begitu adanya dan cerita hidup gue seperti itu. Enggak masalah juga kalau orang melihat gue sebagai sad boy," ungkapnya.

Baca juga: Kaleb Ungkap Pengalaman Terlambat Menyadari Cinta di Single Kedua

Kaleb J mengaku, memang berencana untuk merilis Extended Play alias mini album bertajuk 'Melancholy', pada akhir tahun 2021. Album itu akan berisi lagu-lagu berdasarkan pengalaman cintanya yang pahit. "Memang rencananya pengin mengeluarkan EP judulnya 'Melancholy'. Isinya bercerita tentang cerita cinta gue yg bisa dibilang enggak enak. Jadi artinya bakal banyak (lagu) yang menyayat hati," imbuh Kaleb J.* Baca juga: 3 Bulan Menikah, Felicya Angelista Umumkan Kehamilan