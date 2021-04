JAKARTA - YouTuber Jerome Polin kembali bermain game 'Who Knows Better' bersama tiga sahabatnya yang bergabung dalam Waseda Boys: Tomo, Yusuke, dan Otsuka.

Dalam tantangan tersebut, mereka akan menjawab pertanyaan berdasarkan kesan yang mereka miliki satu sama lain. Pertanyaan pertama yang harus mereka jawab adalah tentang siapa yang paling playboy di antara mereka.

Ternyata, Jeremo, Yusuke, dan Otsuka sepakat menunjuk Tomo. Selanjutnya, ada pertanyaan seputar siapa yang paling rajin. Untuk pertanyaan satu ini, Jerome dan Waseda Boys punya jawaban masing-masing.

Otsuka misalnya, memilih Yusuke sebagai sosok paling rajin di antara mereka. Sementara Yusuke menunjuk Jerome yang mana dia memilih Tomo. Sementara itu, Tomo justru mengklaim dirinya sebagai sosok yang paling rajin di antara lainnya.

Tomo beralasan, "Kalau lagi kegiatan ekstrakurikuler, aku bisa melakukannya habis-habisan." Sementara Jerome mengaku, hanya rajin untuk urusan belajar dan membuat konten YouTube.

Hal itu, diamini oleh Yusuke. "Channel YouTube ini bisa terus jalan juga karena Jerome. Dia rajin banget sih ya,” ujarnya menambahkan. Pertanyaan para subscriber selanjutnya adalah Jerome Polin dan Wasada Boys harus buka-bukaan soal nilai akademis mereka. Untuk pertanyaan satu ini, Wasada Boys sepakat kalau Jerome memiliki nilai paling bagus di antara mereka. Penasaran bagaimana Jerome dan Waseda Boys bermain 'Who Knows Better'? Video lengkapnya bisa ditonton di chanmel YouTube Nihonggo Mantappu.* Baca juga: Demi Lovato Diisukan Pacari Adik Perempuan Milley Cyrus