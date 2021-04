SEOUL - Pada 1 April 2021, YTN Star melaporkan, aktris Cho Yi Hyun dikabarkan akan menjadi pemeran utama wanita dalam drama KBS 2TV, School 2021. Pemberitaan itu kemudian diklarifikasi agensi sang aktris.

Meski mengakui bahwa artisnya mendapat tawaran tersebut, namun Artist Company mengaku, belum ada keputusan final terkait keterlibatan Yi Hyun. "Dia masih mempertimbangkan tawaran itu," ujar agensi itu pada SpoTV, Kamis (1/4/2021).

Cho Yi Hyun memulai debutnya di dunia akting pada 2018. Dia sudah membintangi sederet proyek web drama, film indie, hingga drama. Drama My Country hingga Hospital Playlist merupakan beberapa judul drama yang pernah dibintanginya.

Sementara itu, drama terbarunya, All of Us are Dead akan tayang di Netflix tahun ini. Tak ada informasi detail terkait karakter yang akan diperankan Cho Yi Hyun dalam School 2021.

Namun jika dia menerima tawaran untuk membintangi drama tersebut, maka bisa dipastikan dia akan beradu akting dengan Kim Yo Han. Personel WEi itu telah mengonfirmasi keterlibatannya dalam drama tersebut sejak tahun lalu.

Idol 21 tahun tersebut akan menghidupkan karakter Do Bin, seorang siswa yang harus bekerja keras untuk menghidupi dirinya. Dia kemudian mendapatkan pekerjaan impiannya setelah memahami cinta dan persahabatan. Seperti Cho Yi Hyun, Kim Young Dae yang sebelumnya membintangi Extraordinary You juga masih mempertimbangkan tawaran untuk bermain dalam drama ini. Rencananya, School 2021 akan tayang pada Agustus mendatang.