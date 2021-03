SEOUL - DAY6 akhirnya mengumumkan tanggal comeback full team mereka. Setelah satu tahun rehat, Sungjin cs akan kembali dengan album terbaru pada 19 April 2021.

Pada Selasa (30/3/2021) tengah malam KST, JYP Entertainment selaku agensi DAY6 merilis video comeback film band asuhannya itu. Video berdurasi 1 menit lebih itu memperlihatkan siluet kelima member memainkan instrumen masing-masing.

Bagian akhir video memperlihatkan member band yang debut pada 2015 itu berdiri bersebelahan dengan langit senja sebagai background. Yang menarik, terdengar instrumental lagu Letting Go sebagai backsound sepanjang video.

Letting Go merupakan title track dari mini album ke-2 DAY6, DAYDREAM yang dirilis pada 30 Maret 2016. Fans penasaran alasan di balik dipakainya lagu lawas tersebut sebagai backsound video comeback film DAY6 kali ini.

Sementara itu, album terbaru DAY6 nanti masih akan menjadi bagian dari series The Book of Us. Belum ada informasi apakah DAY6 akan melakukan promosi untuk album ini, mengingat sang leader, Sungjin saat ini sedang menjalani wajib militer.

