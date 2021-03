JAKARTA - Farel Ibnu Dofi berhasil masuk ke dalam 12 kontestan yang akan tampil di babak Live Round The Voice Kids Indonesia. Penampilan Farel bisa dilihat pada hari Kamis 25 Maret 18.30 WIB di GTV.

Penampilan pertamanya pada babak blind audition telah mengundang decak kagum para kreator video reaction dari tanah air hingga mancanegara di kanal Youtube.

Saat membawakan lagu berjudul Ummi Tsumma Ummi dengan talenta vokalnya yang luar biasa, lewat nyanyiannya itu Farel mampu menggugah emosi siapapun yang mendengarnya. Jeritan hatinya yang begitu dalam mencerminkan keinginannya untuk membahagiakan kedua orang tuanya dengan berjuang melewati setiap babak kompetisi The Voice Kids Indonesia.

Baca Juga:

6 Kontestan The Voice Kids Indonesia yang Melaju ke Babak Selanjutnya

Penampilan Mirai di The Voice Kids Indonesia Bikin Rizky Febian Nangis





Usahanya tidak sia-sia, dukungan mengalir dari beberapa komunitas penggemarnya. Akun penggemarnya #farelation bermunculan baik dari kota asalnya Bukittinggi Sumatera Barat hingga daerah lainnya di Indonesia. Walikota Bukittinggi Erman Syafar dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy lewat akun instagram @tvki.farelibnu mengajak warga masyarakat untuk mendukung Farel.

Siapa sangka dari balik suara indahnya Farel, anak hebat dari seorang ayah yang sehari-hari bekerja sebagai driver ojol, punya cita-cita mulia yang ingin diraihnya. Cita - cita menjadi seorang dokter dan mimpi untuk membangun rumah bagi kedua orang tuanya yang seringkali kesulitan membayar biaya kontrakan setiap bulannya.

Sebelas kontestan lainnya yang akan tampil bersama Farel pada hari Kamis 25 Maret 18.30 WIB di GTV pun punya mimpi dan cita-cita yang ingin mereka raih. Mereka semua punya talenta vokal yang juga luar biasa.

Penampilan mereka sejak babak Blind Audition hingga ke babak Live Round The Voice Kids Indonesia pun mengundang decak kagum dari berbagai kalangan. Nikita asal Medan yang mengundang decak kagum para kreator video reaction dari berbagi negara di kanal youtube. Ada Izat asal Bau Bau Sulawesi Tenggara yang sudah viral gara-gara suara merdunya jauh sebelum tampil di The Voice Kids Indonesia. Faith asal Tangerang memiliki talenta menulis lagu, Britney asal Garut sudah punya kelompok fans #britneysquad dari berbagai daerah di Indonesia, Cheryl asal Salatiga yang mungil namun lincah menari sebagai konten kreator tiktok. Najla berasal dari kota yang sama dengan Farel yang juga mendapat dukungan dari Walikota Bukittinggi. Feena asal Padang, Jojo dari Palangkaraya, Shaina asal Semarang yang masing-masing memiliki karakter vokal yang luar biasa unik. Nah, untuk urusan cengkok vokal yang tak ada tandingannya : Marcellino dari Sukoharjo dengan cengkok campursari yang kental, dan Husen asal Medan yang memiliki cengkok melayu yang merdu. Memeriahkan panggung kompetisi The Voice Kids Indonesia, cengkok Denny Caknan akan disandingkan dengan salah satu kontestan. Kira-kira suara cengkok siapakah yang akan berduet dengan Deny Caknan?

Sambil menyaksikan serunya siaran langsung The Voice Kids Indonesia Season 4, kamu juga bisa memberikan challenge kepada Isyana Sarasvati, Marcell Siahaan, Yura Yunita dan Rizky Febian. Kamu bisa berinteraksi secara langsung dengan para talenta hebat dan juga para coaches dengan mengikuti #SapaFansTVKI via Zoom. Caranya mudah, Kamu cukup registrasi dengan mengakses link https://bit.ly/3vyStfN agar siap ngobrol dan seru-seruan bersama para coaches dan kontestan favoritmu!

Saksikan Live Round The Voice Kids Indonesia Season 4 hari Kamis 25 Maret pukul 18.30 WIB di GTV.

Follow akun Instagram @officialgtvid dan @thevoicekidsgtv untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik. Program The Voice Kids Indonesia juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com

#TheVoiceKids4ID #TheVoiceKidsGTV #TheVoiceKids4Indonesia

(aln)