JAKARTA - MNCTV kembali menghadirkan Road Kilau Raya dengan nuansa yang tentunya berbeda yakni kota Yogyakarta. Acara yang dibuka dengan penampilan Master Limbad dengan aksi Bambu Gila membuat suasana pembukaan RTKR menjadi tegang.

Ketegangan mencair setelah Via Vallen dan Happy Asmara membawakan lagu Karmila.

Road to Kilau Raya Yogyakarta sederet artis dan musisi papan atas tanah air, seperti Raja Dangdut Rhoma Irama, Via Vallen, Denny Caknan, Happy Asmara, Ndarboy Genk, Ressa Lawang Sewu, Tasya Rosmala, Pendhoza, Jihan Audy, Lyia, dan Aftershine. Kehadiran host-host ternama seperti Vega Darwanti, Wika Salim, dan Wahid KDI menambah keseruan dan menghibur para pemirsa setia MNCTV malam tadi.

Tasya Rosmala merupakan satu dari sekian artis yang ada dalam Road to Kilau Raya mengaku senang karena nuansa kedaerahannya sangat kental. Terlihat dari busana yang dikenakan para pengisi acara. "Tadi aku nyanyi Yowes Modaro, first time aku nyanyi lagu itu seneng banget karena lagunya dari Jogja," tutur Tasya. Tasya membawakan lagu Yowe Modaro bersama sang pemilik lagu, Aftershine. Tasya pun mengaku rindu tampil di depan puluhan ribu penonton Road to Kilau Raya.

Apabila pemirsa setia MNCTV terlewat menyaksikan Road to Kilau Raya, dapat disaksikan kembali melalui aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com.

