SEOUL - BTS tampil di program bincang-bincang You Quiz on the Block. Episode spesial boyband Big Hit Entertainment itu tayang pada 24 Maret 2021.

Usai tayang, fans menyadari bahwa Jin menjadi yang paling sedikit muncul dibanding keenam member BTS lainnya. Tak terima, sejumlah fans langsung melayangkan protek ke website You Quiz on the Block.

Tak mau masalah jadi panjang, Jin buru-buru memberikan klarifikasi. Ia menyatakan dirinya lah yang meminta agar pihak TV mengedit sejumlah komentarnya, yang berujung pada sedikitnya screen time-nya di acara.

Baca Juga:

- Tulis Surat ke Fans, Jin BTS Cerita Punya Banyak Pikiran & Kelelahan

- Jin BTS Ulang Tahun, Fans Siapkan Hadiah Besar

"Ketika aku memikirkan lagi hal-hal yang kukatakan di You Quiz on the Block, aku merasa aku hanya mengatakan hal-hal yang membuat depresi. Jadi aku meminta mereka untuk mengeditnya, menghilangkannya," jelas Jin, seperti dikutip dari Soompi.

Menurut laporan, setelah Jin memberikan klarifikasi, fans lantas menghapusi komentar-komentar bernada emosional yang mereka kirimkan ke web pihak TV.

(LID)