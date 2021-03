JAKARTA - Mengutip kata Project Pop, dangdut is the music of my country. Musik dangdut memang menjadi salah satu identitas musik Indonesia yang tak pernah mati hingga detik ini.

Seiring perkembangan zaman dan teknologi, musik dangdut kini ditambah unsur genre Dance dan Electronic sehingga dinamakan E-Dut atau Electronic Dangdut.

Salah satu DJ asal Indonesia bernama DJ Fira mengubah aransemen lagu Jangan Gitu Dong yang aslinya dinyanyikan oleh Ayu Ting Ting menjadi genre Electronic Dangdut.

Di lagu ini, DJ Fira ditemani Dahlia dan Bella mempersembahkan cover Jangan Gitu Dong lengkap dengan video musiknya.

Video musik memperlihatkan Dahlia, Bella, dan DJ Fira kompak bernyanyi dan menari memakai pakaian senada berwarna ungu.

Yuk tonton sekarang bagaimana Dahlia, Bella, dan DJ Fira mengcover lagu Ayu Ting Ting menjadi lagu Electronic Dangdut di YouTube channel Swara Bintang sekarang!

