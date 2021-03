SEOUL - Park Hyung Sik sedang mempertimbangkan untuk kembali berakting usai vakum karena wajib militer (wamil). Salah satu yang berpeluang menjadi proyek comeback Park Hyung Sik adalah drama saeguk berjudul The Golden Hairpin.

Menurut laporan orang dalam, The Golden Hairpin telah memberikan tawaran kepada Park Hyung Sik. "Diskusi positif sedang terjadi setelah dia mendapat tawaran drama baru penulis skenario Jung Hyun Jung," kata United Artist Agency selaku agen si aktor, seperti dikutip dari Soompi, Jumat (19/3/2021).

Jung Hyun Jung merupakan penulis skenario dari drama-drama hits romantis seperti I Need Romance series, Discovery of Love, Five Enough, Romance Is a Bonus Book, dan Lovestruck in the City.

Sementara itu, Park Hyung Sik ditawari peran Lee Hwan, pangeran yang ceria namun berubah menjadi sosok sinis setelah memegang kekuasaan usai kematian sang adik dan penggulingan ayahnya.

Sosoknya semakin suram usai kematian sang ibu, satu-satunya anggota keluarga yang tersisa. Pangeran Lee Hwan diceritakan sebagai sosok yang tampak berani dari luar namun sebenarnya memiliki kesedihan mendalam di dalam dirinya.

The Golden Hairpin bercerita tentang seorang jenius yang keluarganya dituduh melakukan pembunuhan dan pangeran yang mendapat kutukan misterius. Keduanya bertemu dan mengenali satu sama lain sebagai penolong mereka.

