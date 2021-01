SEOUL - Park Hyung Sik telah resmi menyelesaikan tugas wajib militer (wamil) pada hari ini, Senin (4/1/2021). Personel ZE:A ini memulai wamil sebagai tentara aktif pada 10 Juni 2019.

Mengutip Soompi, walau baru resmi selesai wamil hari ini, namun Park Hyung Sik sebenarnya sudah kembali ke kediamannya sejak beberapa hari lalu. Sesuai protokol COVID-19, tentara tak perlu kembali ke barak militernya saat mengambil cuti terakhir sebelum tanggal tugasnya resmi berakhir.

Menyambut kembalinya Park Hyung Sik, UAA (United Artist Agency) merilis dua foto baru sang aktor. Satu foto memperlihatkan close up bintang Strong Woman Do Bong Soon, sementara foto lain menyorot tubuh semampai Park Hyung Sik.

Di sisi lain, Park Hyung Sik sudah mendapat banyak tawaran untuk membintangi drama dan film. Saat ini, dia sedang memilah-milah proyek mana yang akan menjadi ajang comeback-nya.

