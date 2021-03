JAKARTA - Suami Nindy Ayunda, Askara Parasady Harsono dinyatakan positif terpapar Covid-19 di dalam penjara. Hal itu diumumkan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, pada 18 Maret 2021.

"Sampel darah Askara diambil pada 10 Maret 2021, kemudian hasilnya keluar keesokan harinya," ujar Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Edwin Beslar lewat sambungan telepon kepada awak media.

Edwin dalam lanjutan keterangannya mengatakan, Askara tidak merasakan gejala apapun saat dinyatakan positif Covid-19. "OTG dia awal mulanya," ungkapnya menambahkan.

Mengikuti standar protokol kesehatan, Askara Parasady Harsono langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan Covid-19, mengingat ayah dua anak itu saat ini berstatus tahanan Rutan Polres Metro Jakarta Barat

Edwin Beslar dalam keterangannya menambahkan, "Dia menjalani perawatan di rumah sakit sejak tanggal 13 Maret 2021."

Sebagaimana diketahui, Askara Parasady Harsono sedang menghadapi proses hukum setelah ditangkap pada 7 Januari 2021 atas dugaan tindak penyalahgunaan narkotika. Aska juga diduga menguasai senjata api tanpa izin.*

