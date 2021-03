SEOUL - Seperti kebanyakan penyanyi, Rose BLACKPINK juga memiliki ritual khusus sebelum naik panggung. Ritual itu biasanya dia lakukan setiap kali menjalankan konser dengan durasi cukup panjang.

"Aku harus makan nasi. Aku selalu makan masakan tradisional Korea dengan nasi sebelum naik panggung,” katanya saat tampil dalam program My Ugly Duckling, pada 14 Maret silam.

Rose mengungkapkan, dia harus mengonsumsi nasi agar kuat menyelesaikan konser. Lalu apa yang akan dirasakan idol 24 tahun kelahiran Selandia Baru itu jika dia tidak makan nasi sebelum naik panggung?

“Anehnya, kalau aku tidak makan nasi, aku tidak akan bisa menyelesaikan konser dengan baik. Tanganku akan terasa lemas seperti rumput laut,” ujarnya menambahkan.

Menariknya, menurut Rose BLACKPINK, makanan yang harus dikonsumsinya sebelum konser harus masakan tradisional Korea. “Tidak, makanan lain tidak akan manjur. Aku sudah mencoba makanan lain, seperti roti,” tuturnya.

Sementara itu, Rose memulai debut solonya pada 12 Maret 2021. Dia merilis album ‘R’ dengan title track On the Ground. Album itu, menurut YG Entertainment, membukukan pre-order lebih dari 500.000 kopi.

Sekitar 404.318 kopi di antaranya berupa pemesanan dalam bentuk CD, 49.058 kopi berupa kit album, dan 52.129 kopi berbentuk vinyl. Dengan angka itu, Rose BLACKPINK menjadi solois wanita K-Pop dengan rekor pre-order album tertinggi.

Tak hanya itu, On The Ground juga berhasil menempati peringkat delapan daftar Global Top 50 Spotify dengan 3,3 juta stream, setelah dirilis dalam 24 jam. Sementara Gone yang merupakan b-side album tersebut berada di peringkat 11 dengan 2,9 juta stream.

Lagu On The Ground juga memuncaki chart iTunes Top Songs di 51 negara dalam 24 jam setelah perilisannya. Selain Indonesia, lagu solo Rose BLACKPINK itu juga mendominasi Amerika Serikat, Meksiko, Prancis, Portugal, Brasil, hingga Spanyol.*

