JAKARTA - Setelah Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah melewati prosesi lamaran pada 13 Maret silam, Krisdayanti memberikan pesan khusus untuk sang calon menantu. Pesan itu diunggahnya lewat Instagram, pada 14 Maret 2021.

Dia mengunggah serangkaian foto kebersamaannya dengan Aurel dan Atta dalam acara lamaran tersebut. “Saya titipkan anak saya padamu, duhai sang pilihan anakku,” katanya membuka unggahan tersebut.

Pelantun Mencintaimu itu dalam lanjutan unggahannya mengungkapkan, “Berkah Allah bagimu. Dan (semoga) Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan.”

Unggahan yang komentarnya dibatasi itu dipenuhi ucapan selamat dari kolega dan penggemar. Akun Instagram @ririen_suryo mengungkapkan, “Semoga semua dimudahkan hingga saat pernikahan (nanti).”

Penyanyi Cindy Claudia Harahap yang kini bermukim di Australia pun turut memberikan ucapan selamat. “Terharu aku. Perasaan baru kemarin menemani kamu di RSPI untuk melahirkan Loli (Aurel). Sekarang sudah mau menikah saja. How time flies so fast (waktu berlalu begitu cepat,” tuturnya.

Baca juga: Krisdayanti Hadir di Acara Lamaran Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah

Cindy kemudian menutup komentarnya dengan memberikan dukungannya pada Krisdayanti. “Selamat ya Mimi. You're a good mom!! (kau ibu yang baik). Always proud of you (selalu bangga padamu,” katanya lagi.

Setelah menggelar lamaran, Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar bersiap menjalani prosesi siraman, pada 19 Maret 2021. Keesokan harinya, acara dilanjutkan dengan pengajian. Sementara akad nikah dihelat pada 3 April mendatang.*

Baca juga: Azriel Ungkap Ketakutan Terbesar setelah Aurel Hermansyah Menikah