JAKARTA - Engku Emran, mantan suami Laudya Cynthia Bella belakang menjadi sorotan publik Tanah Air. Usai resmi bercerai medio 2020, kini pengusaha asal Malaysia itu dikabarkan dekat dengan perempuan lain.

Dia bahkan digadang-gadang telah melamar pengusaha wanita asal Malaysia, Noor Nabila. Meski belum mengonfirmasi kabar tersebut, namun pria 46 tahun itu tak lagi malu menunjukkan kedekatannya dengan Nabila.

Emran bahkan secara resmi memperkenalkan perempuan itu kepada 857.000 pengikutnya di Instagram. Dalam unggahannya, dia membagikan foto monitor layar playlist lagu di dalam mobilnya.

Terlihat, dia tengah mendengarkan lagu By Your Side yang dipopulerkan Sade. Jika diperhatikan lebih detail, pada monitor playlist itu terlihat bayangan Noor Nabila yang mengenakan atasan putih dan sedang sibuk dengan ponselnya.

“Choppy until you came along,” ujar ayah satu anak itu dalam unggahannya. Seolah tak ingin menimbulkan polemik, Engku Emran memutuskan menutup kolom komentar unggahannya tersebut.

Noor Nabila merupakan pengusaha sebuah perusahaan di Malaysia. Perempuan 36 tahun tersebut juga merupakan kakak kandung dari artis di negeri Jiran tersebut, Neelofa. Dia juga sempat menikah dengan pria bernama Sharnaaz Ahmad pada 2017. Sayang pernikahan tersebut tidak bertahan lama, mereka bercerai pada 2020. Dari pernikahan itu, Noor Nabila juga dikaruniai satu orang anak.