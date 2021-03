JAKARTA - Aktor Teddy Syach mengenang momen liburan terakhirnya bersama mendiang Rina Gunawan di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada Februari silam. Ia mengaku, mendiang istrinya itu terlihat sangat bahagia kala itu.

"Dia sangat senang ya diajak jalan-jalan. Dia sangat mencintai Lombok. Dia sangat menikmati perjalanannya. Liburan terakhir kita itu sangat berkesan," ujarnya seperti dikutip dari Intens Investigasi, Kamis (11/3/2021).

Teddy Syach menuturkan, ia bersama Rina dan anak-anak mereka melalukan perjalanan road trip dan singgah ke beberapa tempat di Jawa, Bali, dan Lombok. Ia pun bersyukur karena hal itu jadi kesempatan mereka menikmati waktu bersama.

"Paling tidak, saya, anak-anak, dan almarhumah bisa menjalankan waktu bersama," tutur pria 46 tahun tersebut.

Foto liburan itu pun sempat diabadikan Rina Gunawan di Instagram. Salah satunya, foto berdua bersama Teddy di pantai dengan keterangan 'until jannah with you forever' (sampai surga bersamamu selamanya).

Teddy Syach pun mengingat kembali momen ketika foto tersebut diabadikan. "Foto itu diambil teman kantor. Ya, sore di Pantai Kuta. Kami memang berharap, pernikahan ini berjalan sampai hanya maut yang memisahkan kami," ungkapnya. Rina Gunawan meninggal dunia di Rumah Sakit Pertamina Simprug, pada 2 Maret 2021. Ia mengembuskan napas terakhir setelah hampir 2 minggu dirawat di rumah sakit karena komplikasi COVID-19 akibat penyakit bawaan.*