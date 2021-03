JAKARTA - Ardhito Pramono yang saat ini jadi ikon musik anak muda di blantika musik Indonesia terpilih menjadi salah satu Coach Tamu di The Voice Kids Indonesia, berkolaborasi bersama Yura Yunita dan Rizky Febian mengasah talenta para kontestan di #teamyurarizky.

Sementara itu Ghatfaan, salah satu kontestan yang sempat viral karena wajahnya mirip dengan Arya Saloka pemeran Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta, adalah salah satu fans Ardhito Pramono. Dengan senyum yang terus menghiasi wajahnya, Ghatfaan menyanyikan salah satu lagu hits dari Ardhito Pramono berjudul ‘I Just Couldn’t Save You Tonight’ Dalam caption instagram @tvki.ghatfaan menulis pesan : ‘’This is really nice song coach.. Sukses selalu coach @ardhitopramono” (09/03/21).

Kehadiran Ardhito Pramono sebagai Coach Tamu disambut para kontestan The Voice Kids Indonesia dengan beramai-ramai membuat video cover lagu tersebut. Netizen yang juga tertarik meng-cover lagu ini bisa langsung rekam dan upload di akun instagramnya dengan menyertakan hashtag #TheVoiceKids4ID dan tag ke @thevoicekidsgtv.

Siap - siap terpilih untuk di-repost di akun @thevoicekidsgtv!. Di Week of Battle Round (Kamis dan Jumat 11-12 Maret pukul 18.30 WIB), panggung kompetisi The Voice Kids Indonesia Season 4 akan dipenuhi dengan beragam kejutan. Bagi para kontestan, kawan yang sebelumnya sama – sama berjuang di babak Blind Audition bisa berubah menjadi lawan di Battle Round.

Babak ini akan mempertandingkan 3 kontestan langsung dalam sebuah performa yang membawakan lagu yang sama secara bersama-sama, Dan hanya satu kontestan saja yang akan dipilih oleh coach-nya untuk maju ke babak berikutnya. Teman yang pernah tertawa dan bernyanyi bersama, bisa menjadi lawan kompetisi yang harus dikalahkan demi bisa lanjut ke Live Round.

Tayang hari Kamis & Jum’at pukul 18.30 WIB di GTV, babak Battle Round merupakan kumpulan talenta dengan kualitas vokal yang luar biasa, hingga mereka yang sempat jadi viral di media sosial! Selama Week of Battle Round ini para talenta muda akan dilatih dengan sangat keras dan cermat oleh para coachesnya untuk mencapai talenta yang maksimal. Saat melatih para kontestan, para coaches akan ditemani oleh coach tamu : Ardhito Pramono (penyanyi dan penulis lagu), Nino RAN (penyanyi dan produser musik), dan Wizzy (Penyanyi). Talenta muda yang akan unjuk gigi di Battle Rounds adalah Amanda asal Bogor, Matthew, Maren dan Freya asal Semarang, Nakeisha asal Balikpapan, Mona asal Kupang, Ulfi asal Lima Puluh Kota Padang, Farel asal Bukit Tinggi Padang, Feena asal Padang, Izat asal Baubau.

Herman dan Kesya asal Medan, Alanna, Abby Nakiza dan Aisyah asal Jakarta, Marcell asal Solo, Zhelda dan Yura asal Denpasar, Britney asal Garut, Mutiara asal Bekasi tergabung dalam Team Marcell. Dari Team Yura Rizky : Cheryl asal Salatiga, Celine dan Rere asal Surabaya, Kalea asal Semarang, Jojo asal Palangkaraya, Olive dan Mesya asal Jakarta, Gita asal Lampung, Gebby, Dalton dan Husain asal Medan, Chaela asal Makassar, Biel dan Faith asal Tangerang, Mia dan Helena asal Yogyakarta, Prisil asal Ambon, Chelsea, Jennefer asal Batam.

Kiera asal Denpasar hingga Naufal asal Bekasi. Sedangkan dari Team Isyana ada Alicya asal Batam, Una, Ghatfaan dan Shyla asal Semarang, Nafisa asal Surabaya, Chevira & Dhevira asal Denpasar, Aisha dan Adzra asal Yogyakarta, Adelways, Tesa, Anabelle, Zibran dan Alisha asal Jakarta, Sherlyta asal Salatiga, Andari asal Makassar, Diajeng asal Lumajang, Nafisah dan Nikita asal Medan, Najla asal Padang, Mirai dan Nataya asal Solo.

Saksikan Battle Round The Voice Kids Indonesia Season 4, Kamis dan Jumat, 11 dan 12 Maret pukul 18.30 WIB di GTV.

Follow akun Instagram @officialgtvid dan @thevoicekidsgtv untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik. #TheVoiceKids4ID #TheVoiceKidsGTV #TheVoiceKids4Indonesia

Program The Voice Kids Indonesia juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.

(aln)