JAKARTA - Indonesian Idol Special Season selalu menjadi program yang paling dinanti oleh para pemirsa RCTI, karena selalu menyuguhkan penampilan spektakuler yang ditunjukkan oleh para kontestan dan memiliki penggemar yang sangat banyak.

Episode kali ini akan ada cerita-cerita seru dari Azhardi, Anggi, Mark, Rimar, Melisa, dan juga Jemimah punya beberapa cerita yang belum pernah mereka ceritakan dimanapun selain di Idol Live Chat dalam aplikasi RCTI+.

Baca Juga:

- Jemimah dan Melisa Buka Duet Battle Top 6 Indonesian Idol Special Season

- Azhardi Berpulang dari Panggung Indonesian Idol Special Season

Namun nasib tidak baik berpihak pada Azhardi dimana dia harus tereliminasi pada babak Top 6 Indonesian Idol 2021. Oleh karena itu, spesial Idol Live Chat kali akan lebih banyak cerita seru dari Azhardi sebagai kenangan terakhir bagi OurThariq yang selalu mendukung Azhardi.

Sebagai pembuka, Azhardi menyapa para fans yang sudah menantikan Idol Live Chat, dan selama 1 jam lebih Azhardi dan peserta Idol lainnya akan menemani semua Idol Lovers. Tema Idol Live Chat episode kali ini adalah First Impression, dimana mereka semua akan berbagi cerita tentang first impression mereka terhadap satu sama lain dan first impression lainnya sejak ada di Indonesian Idol.

Azhardi akan membagikan cerita first impression mereka pada awal kali mengikuti audisi Indonesian Idol. “Sempat ada rasa canggung campur excited, terus juga gugup pastinya, karena di pikiran aku akan nyanyi di depan orang-orang hebat yang pastinya nervous banget sih. Terus aku juga gak pernah nyangka bisa masuk lorong audisinya Indonesian Idol yang dipandu oleh kakak-kakak kru, aduh,” ungkap Azhardi.

Kedua, Azhardi akan menceritakan first impression-nya pada beberapa kontestan idol lainnya. “First impression ke Tama. Dia tuh dulu kelihatannya sombong. Kalau belum diajak ngobrol, kayak dia tuh wah gila sih seorang Tama nih, wahh. Itu first impressionku sebelum kita ngobrol. Tapi setelah kita ngobrol dan tahu dia orangnya gimana asyik banget sih, parah,” katanya. Ada momen seru yang menyenangkan dimana adik Azhardi sedang berulang tahun dan mengajak semua viewers untuk menyanyikan lagu ulang tahun bersama-sama. Sikap Azhardi yang periang dan menyenangkan membuat para idol lainnya sangat menyayangkan kepulangannya tersebut. Tapi, di Idol Live Chat kali ini Azhardi selalu membawa keceriaan. Apalagi saat Azhardi masuk dalam segmen bermain games OMG bersama Mark Natama, “OMG kali ini adalah All You Can Play dimana akan ada sebuah games yang semuanya bisa memainkannya,” kata Azhardi. Penasaran gimana keseruan terakhir Azhardi di Idol Live Chat kali ini? Lihat selengkapnya melalui Idol Live Chat eksklusif hanya di RCTI+ atau langsung klik link di sini. Download aplikasi RCTI+ di Play Store dan App Store untuk bisa menikmati banyak konten seru lainnya atau melalui link ini.