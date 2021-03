SEOUL - Na In Woo resmi memerankan karakter On Dal di drama River Where the Moon Rises. Episode perdana penampilannya tayang pada 8 Maret kemarin.

Walau harus masuk mendadak menggantikan pemeran sebelumnya, Ji Soo, penampilan Na In Woo tak mengecewakan. Sebaliknya, penonton memberikan respons positif, terbukti dengan rating River Where the Moon Rises yang stabil.

Melanjutkan cerita sebelumnya, On Dal diceritakan kembali ke gunung bersama si kembar. Ia berusaha menyelamatkan ayah angkat Pyeonggang, Yeom Deuk.

Harus kuat demi melindungi orang-orang di sekelilingnya, On Dal tak lupa untuk memasang wajah polos dan bersikap terkesan tolol. Meski begitu, ia memastikan apa yang harus dilakukannya selesai dengan baik.

Di episode 7 kemarin, Na In Woo dengan sempurna memperlihatkan sosok serius On Dal sekaligus sisi humorisnya. Tim produksi memuji kemampuan adaptasi sang aktor yang bisa menyesuaikan diri dengan cepat.

"Daya tarik Na In Woo mampu menghidupkan kembali mood di lokasi syuting. Dia langsung punya chemistry dengan lawan main dan anggota staf di syuting pertama, seolah-olah dia telah bersama kami sejak awal," kata tim produksi seperti dilansir Soompi, Selasa (9/3/2021).

