SEOUL - Aktor Twenty Again, Kim Min Jae akan berduet dengan Punch dalam mini album terbarunya, ‘FULL BLOOM’. Kabar itu diumumkan YAMYAM Entertainment selaku agensi yang menaungi sang aktor.

“Kim Min Jae tak hanya bernyanyi tapi juga menulis lirik lagu I’m Jealous, track utama dalam mini album kedua Punch, 'FULL BLOOM'. Album itu dijadwalkan rilis pada 10 Maret 2021,” ujar agensi itu seperti dikutip dari Soompi, Selasa (9/3/2021).

Lagu I’m Jealous mengusung beat yang trendy dengan musik powerful yang mencerminkan emosi dari rasa cemburu dengan cara yang imut dan jenaka. Penggemar menantikan kolaborasi apik antara rapper Kim Min Jae dan Punch yang memiliki vokal unik.

Di bawah nama Real.be, Kim Min Jae pernah mengisi OST sederet drama populer, seperti The Best Hit, Twenty Again, dan Prison Playbook. Sementara itu, mini album terbaru Punch akan rilis di situs musik streaming pada 10 Maret 2021, pukul 18.00 KST.*

