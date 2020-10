SEOUL - Park Eun Bin berkesempatan beradu akting dengan aktor Kim Min Jae. Dalam drama Do You Like Brahms?, keduanya dipasangkan sebagai pemeran utama.

"Aku bertemu Kim Min Jae untuk pertama kalinya lewat drama ini. Dia adalah seseorang yang memiliki pondasi kuat," kata Park Eun Bin, seperti dilansir Soompi, Kamis (22/10/2020).

Menurut Park Eun Bin, Kim Min Jae memerankan karakter Park Joon Young dengan sempurna. Tak sekadar berakting, aktor 24 tahun itu juga menunjukkan kemampuan musikalitasnya.

"Dia punya suara yang bagus dan dia adalah paket lengkap. Park Joon Young merupakan karakter yang penuh perhatian. Kim Min Jae juga memiliki sifat lemah lembut yang bisa diperlihatkannya secara natural," jelas Park Eun Bin.

Di Do You Like Brahms?, Kim Min Jae berlakon sebagai Park Joon Young, sementara Park Eun Bin menjadi Chae Song Ah. Keduanya sama-sama murid sekolah musik yang mengejar mimpi masing-masing.

Do You Like Brahms? bercerita tentang murid-murid bertalenta dari sebuah sekolah musik terkenal, yang mengejar cinta dan mimpinya. Dalam prosesnya, murid-murid ini dihadapkan pada pilihan sulit antara mimpi dan realita.

