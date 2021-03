JAKARTA - YouTuber Reza Oktovian dan Wendy Walters memutuskan untuk menunda rencana memiliki momongan. Namun pasangan ini, tampaknya sudah memiliki rencana untuk mengadopsi anak.

“Dari sebelum menikah, memang sudah ada rencana kalau anak pertama nanti bukan anak biologis kami. We want to adopt a kid (kami ingin mengadopsi anak),” ujar personel Weird Genius itu seperti dikutip dari channel YouTube Deddy Corbuzier, pada Sabtu (6/3/2021).

Wendy mengaku, keinginan untuk mengadopsi anak kala itu datang begitu saja. Beruntung, sang suami mendukung keinginannya. “Random saja obrolannya. Aku tanya pendapat dia, kalau mengadopsi anak suatu hari nanti,” kata Wendy.

Reza Oktovian kemudian menimpali pernyataan istrinya dengan, “And I said, ‘Why not? It’s a good idea (Aku jawab, ‘Kenapa tidak? Aku rasa mengadopsi anak adalah ide yang bagus).”

Meski demikian, Wendy Walters sadar betul mengadopsi anak tidaklah mudah dan sederhana seperti yang ia pikirkan. Ia juga tidak ingin kelak jika memiliki anak kandung, kasih sayang mereka sebagai orangtua berbeda. Pasangan yang menikah pada 21 Februari 2021 ini ingin menjadi orangtua yang bisa memberikan kasih sayang yang adil kepada anak-anak mereka, baik adopsi maupun kandung. "Semoga bisa direalisasikan," tutur Wendy Walters.*