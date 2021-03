JAKARTA - Penyanyi muda Adyla Rafa Naura Ayu, alias Naura memutuskan untuk rehat sementara dari sosial media. Hal tersebut bahkan baru saja diungkapkannya melalui akun Instagram pribadi miliknya.

Lewat sebuah unggahan foto polos dengan background putih, putri dari Nola B3 tersebut mengaku ingin memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Bahkan, ia merasa perlu memikirkan dirinya sendiri.

"Hey guys lately aku lagi mikirin diri aku sendiri , and turns out i need a break :) a huge break , dan aku butuh waktu untuk diri aku sendiri," tulis Naura di akun Instagramnya.

Dalam kesempatan selama beberapa waktu ke depan tanpa sosial media, remaja 15 tahun itu berharap bisa semakin mengenal dirinya sendiri. Ia bahkan berharap bisa mengkoreksi dirinya dan menikmati hidup jauh dari sosial media.

"Pengen koreksi diri lagi , and i want to enjoy myself for being myself , and mau terima myself more," jelasnya.

"So im gonna do a social media rest / hiatus , terima kasih buat semua yang udah selalu baik dan bisa ngertiin aku , i will see u when i see u love u," pungkasnya.

