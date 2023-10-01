Naura Ayu Jadi Korban Edit Foto Vulgar, Sering Dapat Perlakuan 18+ Secara Verbal

JAKARTA - Penyanyi Naura Ayu sejak kecil sudah terjun ke dunia hiburan. Akibatnya, ia sudah mengalami hal tak menyenangkan di media sosial.

Mantan kekasih Devano Danendra ini mengungkapkan dirinya pernah menjadi korban dari pihak yang bertanggung jawab mengedit fotonya jadi vulgar. Belum lagi ditambah dengan narasi yang tidak sesuai.

"Aku enggak mungkin bahas secara vulgar di sini, kayak edit foto kadang cerita yang aku gak mau baca," kata Naura Ayu di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (30/9/2023).

Bahkan Naura Ayu juga sudah sering mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan usianya.

"Pas aku flashback kayak kok aku kuat ya dulu digitu-gituin, kok aku dulu sering dapat perlakuan 18 plus secara verbal dan sosial media pas aku (umur) 8 tahun," terang Naura Ayu.