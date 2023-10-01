Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Naura Ayu Jadi Korban Edit Foto Vulgar, Sering Dapat Perlakuan 18+ Secara Verbal

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |20:30 WIB
Naura Ayu Jadi Korban Edit Foto Vulgar, Sering Dapat Perlakuan 18+ Secara Verbal
Naura Ayu jadi korban edit foto vulgar. (Foto: Instagram/@naura.ayu)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Naura Ayu sejak kecil sudah terjun ke dunia hiburan. Akibatnya, ia sudah mengalami hal tak menyenangkan di media sosial.

Mantan kekasih Devano Danendra ini mengungkapkan dirinya pernah menjadi korban dari pihak yang bertanggung jawab mengedit fotonya jadi vulgar. Belum lagi ditambah dengan narasi yang tidak sesuai.

"Aku enggak mungkin bahas secara vulgar di sini, kayak edit foto kadang cerita yang aku gak mau baca," kata Naura Ayu di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (30/9/2023).

Bahkan Naura Ayu juga sudah sering mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan usianya.

"Pas aku flashback kayak kok aku kuat ya dulu digitu-gituin, kok aku dulu sering dapat perlakuan 18 plus secara verbal dan sosial media pas aku (umur) 8 tahun," terang Naura Ayu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/33/3142497/fadi_alaydrus_dan_naura_ayu-FHsw_large.jpg
Fadi Alaydrus Umumkan Putus dari Naura Ayu, Minta Publik Tak Serang Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/33/3026282/naura-ayu-anggap-istilah-aura-maghrib-rasis-dan-tak-menghargai-umat-muslim-sWUDGOLnTO.jpg
Naura Ayu Anggap Istilah Aura Maghrib Rasis dan Tak Menghargai Umat Muslim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/33/3004129/cara-naura-ayu-kembalikan-semangat-di-tengah-padatnya-kegiatan-sehari-hari-7Vj9S5d1vY.jpg
Cara Naura Ayu Kembalikan Semangat di Tengah Padatnya Kegiatan Sehari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/07/33/2950768/naura-ayu-tak-nonton-golden-disc-awards-2024-patah-hati-terbesar-di-tahun-ini-n9QYANQHCS.jpg
Naura Ayu Tak Nonton Golden Disc Awards 2024 : Patah Hati Terbesar di Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/10/33/2898598/naura-ayu-punya-wa-group-dengan-diri-sendiri-ini-alasannya-YV3TPjYgEw.jpg
Naura Ayu Punya WA Group dengan Diri Sendiri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/13/33/2882062/ayah-nola-b3-meninggal-dunia-naura-ayu-kenang-momen-semasa-hidup-HhDBBWeFCB.jpg
Ayah Nola B3 Meninggal Dunia, Naura Ayu Kenang Momen Semasa Hidup
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement