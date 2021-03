JAKARTA - Dalam rangka memperkenalkan genre musik asli khas Indonesia, sebuah kafe dengan konsep dangdut akan dibuka pada Mei 2021 mendatang di New York, Amerika Serikat. Bukan hanya memperkenalkan dangdut kepada masyarakat Amerika Serikat, lewat kafe tersebut Indonesia juga berharap bisa memperkenalkan berbagai macam varian kopi asal negeri sendiri.

Pada, Selasa, 2 Maret 2021 kemarin, Konsul Jenderal RI di New York Arifi Saiman bersama pedangdut Fitri Carlina, tampak menemui Raja Dangdut Rhoma Irama di kediamannya. Dalam kesempatan tersebut, Arifi dan Fitri Carlina, tampak meminta doa restu pembangunan kafe dangdut di New York, Amerika Serikat, pada sang raja dangdut.

"Alhamdulillah sore ini kami diterima oleh raja dangdut dunia, Haji Rhoma Irama, dan dalam kesempatan ini kami sangat berterima kasih atas nama warga masyarakat Indonesia yang ada di Amerika Serikat, termasuk warga masyarakat Amerika Serikat pecinta dangdut yang sangat mengidolakan Haji Rhoma Irama," ungkap Konsul Jenderal RI di New York Arifi Saiman.

Melalui video yang diunggah dalam akun Instagram @indonesiainnewyork, Rhoma Irama tampak mengucapkan rasa terima kasih kepada masyarakat Amerika yang mulai menerima masuknya genre musik dangdut di sana. Tak hanya itu, ia juga tampak berterima kasih atas munculnya ide untuk membawa musik dangdut hingga go Internasional.

"Terima kasih kepada warga Indonesia di Amerika Serikat, juga kepada warga Amerika yang mulai suka dangdut, seperti Dangdut Coboy, Andrew Weintraub, dan kawan-kawan. Melalui pak Arifi di New York, beliau ingin mengadakan kafe-kafe dangdut di Amerika Serikat, khususnya di New York. Tentu adalah suatu kebanggaan, kehormatan untuk seniman dangdut Indonesia," papar Rhoma Irama.

Maraknya musik dangdut yang kini mulai dikenal luas di Asia, pria 74 tahun ini tentu memiliki harapan besar. Bahkan ia berharap agar dangdut bisa dikenal oleh seluruh masyarakat dunia.

"Sekarang sudah ada festival dangdut dunia. Insya Allah dangdut bisa go go lah. Namun Amerika adalah satu titik sentral dari dunia, kalau Amerika sudah ada banyak kafe dangdut, marak dangdut disana, insya Allah dangdut go global. Mohon dukungannya dan terima kasih banyak atas apresiasinya," lanjut Rhoma.

Sementara itu, pedangdut Fitri Carlina juga meminta izin pada pelantun .. tersebut untuk dapat memperkenalkan dangdut lebih dalam pada masyarakat Amerika. Bahkan, ia menyebut bahwa dalam waktu dekat akan ada kolaborasi musik dangdut antara Indonesia dengan Amerika.

"Yang pastinya kami mewakili kafe dangdut New York dan label saya di New York, mohon izin untuk lebih membumikan dangdut di Amerika melalui kopi. Dan kita akan berkolaborasi dengan musisi-musisi industri langsung di Amerika untuk membawa dangdut ke case internasional," jelas Fitri Carlina.

