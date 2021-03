JAKARTA - Perawakannya mungil dengan wajah menggemaskan. Di usia yang baru menginjak 9 tahun, Adelways mampu menyajikan penampilan memikat dan berkelas di atas panggung The Voice Kids Indonesia Season 4.

Dia tampil menyanyikan lagu repertoar salah satu komposer terbaik dunia, Mozart, berjudul The Magic Flute. Lantunan setiap nada yang dinyanyikan bocah perempuan itu dinilai sempurna oleh coach Isyana Sarasvati.

Mafhum, pelantun Masih Berharap itu dikenal dekat dan memiliki keahlian dalam musik opera dan musik klasik. "Tahu enggak sih, lagu yang dia bawakan ini, sampai sekarang pun aku tidak berani menyanyikannya. This is very big repertoire. Enggak semua orang bisa menyanyikannya," ujarnya.

Memiliki skill bernyanyi di atas rata–rata, ternyata Adelways sudah dikenalkan dengan musik klasik dan opera sejak masih berusia 2 bulan di dalam kandungan. Tak heran jika dia mampu menelan tantangan untuk menyanyikan The Magic Flute.

Tak hanya sekali, Isyana kembali mengungkapkan rasa takjubnya setelah melihat penampilan encore Adelways menyanyikan Edelweiss dari Richard Rodgers & Oscar Hammerstein II dalam film musikal The Sound of Music. "Gila, dapat fokus poinnya itu keren banget sih,” tuturnya.

Tak hanya Isyana Sarasvati, suara indah Adelways juga mencuri hati Yura Yunita. Dia bahkan sampai meneteskan air mata saat mendengar Adelways bernyanyi. “Suara kamu indah banget,” tuturnya dengan mata berkaca-kaca.

Baca juga: Adelways Lay, Kontestan The Voice Kids Indonesia yang Pukau Isyana Lewat Lagu Mozart

Melihat bakat dan potensi yang dimiliki Adelways, coach Isyana Sarasvati menantikan Adelways untuk memilihnya sebagai coach di panggung The Voice Kids Indonesia Season 4. “Kamu mirip banget sama aku waktu kecil. Kita memang jodoh kayaknya,” ungkapnya bernada merayu. Selalu ada banyak kejutan dan cerita dalam setiap episode The Voice Kids Indonesia. Musim keempat ini tayang di GTV, setiap Kamis, pukul 18.30 WIB. Untuk mendapatkan informasi dan konten terkini, Anda bisa mengikuti akun Instagram @officialgtvid dan @thevoicekidsgtv. Program The Voice Kids Indonesia juga bisa disaksikan melalui aplikasi RCTI+ atau dengan mengakses situs www.rctiplus.com. Baca juga: Pesan Terakhir Teddy Syach di Pusara Rina Gunawan: Saya Ikhlas Melepasmu