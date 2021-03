JAKARTA - Walt Disney Animation resmi merilis film animasi terbarunya, Raya and The Last Dragon pada Rabu (3/3/2021). Film ini berkisah tentang pendekar wanita bernama Raya yang tinggal di sebuah negeri fantasi bernama Kumandra.

Di negeri itu, manusia dan naga hidup tentram berdampingan. Hingga akhirnya, kejahatan itu datang menyerang. Sekitar 500 tahun kemudian, kejadian tersebut kembali terulang dan membuat Raya harus berjuang untuk menyelamatkan Kumandra.

Bersama Tuk Tuk, sahabat setianya dan beberapa teman yang ia temui selama di perjalanan, mereka berjuang bersama sang naga terakhir demi mempersatukan kembali tanah Kumandra.

Dalam pembuatannya, Raya and The Last Dragon turut melibatkan beberapa seniman asal Indonesia. Bahkan Dewa Berata dan Emiko Susilo bergabung dalam tim konsultan untuk memberi masukan soal budaya Indonesia, termasuk tentang tari, upacara tradisional, hingga musik gamelan.

Sutradara Raya and The Last Dragon juga menyebut, ada berbagai elemen dan keberagaman khas Asia Tenggara di dalam film ini. Sebut saja motif, warna, arsitektur, makanan, hingga adat istiadat masyarakat Asia Tenggara.

Tak hanya itu, dalam film ini nilai gotong royong juga menjadi salah satu inti cerita. "Kami ingin memastikan bahwa ketika penonton menyaksikan film ini, mereka bisa turut merasakan kekayaan alam dan budaya Asia Tenggara yang indah," kata Carlos López Estrada, sutradara Raya and The Last Dragon. Dia menambahkan, "Meski Kumandra adalah dunia fantasi, kami merancang negeri ini dengan dinamis dan menggambarkan kehidupan sehari-hari yang begitu dekat dengan masyarakat Asia Tenggara. Kami ingin memberi penghormatan kepada budaya yang menginspirasi cerita dan dunia Kumandra ini." Dalam penggarapannya, para kru film Raya and The Last Dragon sempat menyambangi beberapa negara Asia, termasuk Indonesia. Bahkan mereka juga turut melibatkan para ahli, seperti antropolog, arsitek, linguis, penari, dan pemain musik tradisional untuk membantu memberikan wawasan budaya dan adat dari tiap negara. Film Raya and the Last Dragon dibintangi oleh Kelly Marie Tran sebagai Raya dan Awkwafina sebagai Sisu. Bahkan penyanyi Raisa dan Via Vallen diketahui turut mengambil bagian dalam soundtrack film tersebut.*