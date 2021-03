JAKARTA - Tak cukup waktu yang singkat untuk membahas kehidupan seorang artis. Banyak hal yang bisa kita jadikan pelajaran dari kehidupan seorang artis. Keluh kesah seorang artis dalam kehidupannya, ada sisi baik yang bisa diambil dan ada juga sisi buruk yang membuat banyak orang jadi membenci.

Nama Millen Cyrus saat ini sedang disorot publik karena positif menggunakan obat yang mengandung Benzodiazepine, padahal belum lama ia baru selesai keluar rehabilitasi karena menggunakan narkoba. Namun Millen menyatakan penggunaan obat tersebut sudah sesuai dengam resep dokter dari tempat ia rehabilitasi, dan obat tersebut digunakan untuk membantunya tidur.

Sebelumnya nama Millen menjadi banyak dibicarakan terkait keputusannya untuk melakukan transgender menuai banyak pro dan kontra, kini Millen bangkit untuk melanjutkan hidupnya dengan rasa bahagia.

Kali ini, di K-Talk Palu RCTI+ akan dibahas lebih mendalam lagi alasan di balik keputusan kontroversial dari artis fenomenal Millen Cyrus. Keponakan Ashanty ini memaparkan bagaimana ia menghadapi netizen yang sering menghakiminya.

“Gimana ya, karena memang awal-awal itu kan pro dan kontra maksudnya kayak sedih iya tapi dengan sekarang aku buktikan this is me! This is who i am kenapa lo mau komen apa sini ngomong depan gue. Akhirnya semua orang respect sama aku," ungkap Millen.

"Yang membuat aku kuat itu adalah support keluarga dan juga diri aku sendiri. Aku tidak pernah mau mendengarkan orang yang berkata di belakang apapun itu atau sekalipun berkata di depan aku. Semuanya aku balas dengan senyuman, karena ketika orang yang kita respons dengan jahat juga itu tidak ada hasilnya, lebih baik ketika dia jahat kita senyumin aja. Bukan kita yang balas tapi Tuhan yang balas nanti," terang Millen. Tapi ada yang penasaran ga sih sama sosok pasangan Millen seperti apa? Atau kriteria laki-laki yang Millen inginkan seperti apa? Ternyata Millen sangat suka dengan laki-laki yang wangi. Dan Millen ternyata juga suka dengan laki-laki bule, lho!