JAKARTA - Lima artis Hollywood ini tak hanya mengandalkan penghasilan dari industri hiburan. Kehidupan mereka juga lekat dengan dunia bisnis agar roda keuangan mereka terus berputar.

Selain terjun dalam bisnis kosmetik, parfum, atau fashion, ada juga yang artis yang menekuni bisnis di bidang minuman beralkohol. Tentunya, hal ini lazim digeluti oleh selebriti di luar negeri.

Berikut Okezone rangkum 5 selebriti Hollywood yang memiliki bisnis minuman keras, dilansir dari Insider, Selasa (2/3/2021).

1. Dwayne 'The Rock' Johnson





Aktor Jumanji ini meluncurkan tequila dengan merek Teremana Tequila pada Maret 2020. Tera, dimaksudkan mewakili 'Terre' yang berarti bumi. Sementara, Mana adalah semangat polinesia yang kuat dan membimbing.

Menciptakan tequila dengan kerajinan tangan berkualitas tinggi adalah impian Dwayne. Ia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun demi menciptakan merek minumannya itu.

2. Kate Hudson





Aktris Kate Hudson merupakan sosok yang berada di balik King St. Vodka, yang merupakan vodka bebas gluten dari air alkali. Minuman itu dibuat di Santa Barbara, California, Amerika Serikat, dan disuling tujuh kali.

Vodka milik bintang How to Lose a Guy in 10 Days ini dijual dalam botol 750 mililiter dengan label bunga dan masing-masing mengandung alkohol 43 persen berdasarkan volume.

3. Snoop Dogg

Rapper Snoop Dogg menandatangani kesepakatan dengan Cuca Fresca sebagai pemegang saham dan duta besar pada tahun 2014. Cuca Fresca menghasilkan minuman cacha├ža, minuman keras buah yang disuling dari jus tebu dan difermentasi. Dogg juga bermitra dengan label anggur komersial Australia 19 Crimes untuk meluncurkan Snoop Cali Red, dengan botol yang menampilkan wajahnya. Anggur ini merupakan campuran dari 65 persen petite syrah, 30 persen zinfandel, dan 5 persen merlot. Dijual dengan harga eceran sekitar Rp 171 ribu. 4. Ryan Reynolds

Sosok aktor Ryan Reynolds bukan hanya menjadi bintang iklan Aviation American Gin. Namun, dia juga pemilik perusahaan itu sejak Februari 2018. Menurut Fortune, keterlibatan bintang Deadpool itu lebih pada sisi bisnis daripada penyulingan. Ketertarikannya pada perusahaan tersebut adalah berdasarkan kesukaannya dengan gin. 5. Nick Jonas

Nick Jonas bersama perancang busana John Varvatos muncul dengan ide meluncurkan merek tequila sendiri selama perjalanan ke Meksiko pada tahun 2018. Mereka bekerja sama dengan master penyuling, Arturo Fuentes dan Stoli Group untuk menghidupkan Villa One Tequila. Minuman itu kini tersedia dengan variasi silver, reposado, dan anejo.