JAKARTA - Pasangan Syahrini dan Reino Barack kembali menjadi sorotan publik. Hal tersebut lantaran keduanya kerap membagikan kemesraan di media sosial.

Baru-baru ini, Syahrini merayakan anniversary dua tahun pernikahannya dengan Reino di Jepang. Seperti diketahui keduanya resmi menikah pada 27 Februari 2019.

Pelantun Cintaku Kandas tersebut tampak membagikan potret dirinya kala berdandan ala Geisha di Instagram. Dia terlihat mengenakan kimono berwarna merah dengan kain bermotif. Tak hanya itu, dia juga merias wajahnya dengan oshiroi sehingga wajahnya tampak terlihat lebih putih.

Baca Juga:

Dinner Romantis Syahrini-Reino Barack Rayakan Anniversary Pernikahan ke-2, Intip Menunya!

6 Potret Syahrini Berdandan ala Geisha di Anniversary Pernikahan ke-2, Pangling!





Sementara itu Reino Barack mengenakan kimono berwarna hitam. "Happy second Wedding Anniversary My,Wonderful Husband,The Love Of My Life, The Man Of Tradition With Value, I Will Keep Falling In Love With You, I Love You @reinobarack!" tulis Syahrini di Instagram seperti dikutip Okezone, Senin (1/5/2021).

Syahrini juga terlihat merayakan ulang tahun pernikahannya dengan mengadakan dinner. Dalam kesempatan tersebut, dia bahkan mengundang aktor kenamaan Jepang, Takeru Satoh.

Tak diketahui pasti apa hubungan diantara Takeru dan suami Syahrini. Namun yang pasti, momen tersebut menjadi perbincangan di kalangan warganet.

"Wedding anniversary terus dinnernya kedatangan Takeru Satoh, baru kali ini iri sama hidup doi," tulis salah satu warganet di Twitter.

"Astaga, Syahrini ngundang Takeru Satoh dong di acara wedding Anniversary dia. Mana ganteng pake banget lagi dia, astaga langsung iri," kata yang lain.

(aln)