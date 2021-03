SEOUL - Kim Yoo Jung mendapat kejutan manis berupa truk kopi dari Im Siwan, lawan mainnya dalam drama The Moon Embracing The Sun. Penampakan truk kopi itu kemudian diunggah aktris 21 tahun tersebut lewat Insta Story.

Bersama truk kopi itu, terdapat banner bertuliskan, “Ada kopi yang ingin kuminum. Kopi ‘Hong Chun Gi’.” Kim Yoo Jung kemudian mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada aktor Run On tersebut. “(Truk kopi) dari Im Siwan. Terima kasih,” ujarnya.

Hong Chun Gi merupakan drama terbaru Kim Yoo Jung yang mengusung genre sejarah-fantasi dan bersetting di era Joseon. Kisahnya tentang Hong Chun Gi (Kim Yoo Jung), satu-satunya pelukis wanita di era tersebut.

Dia terlahir buta namun kemudian bisa melihat. Dalam drama tersebut, Kim Yoo Jung beradu akting dengan Ahn Hyo Seop yang berperan sebagai ahli nujum bernama Ha Ram. Meski kehilangan penglihatannya, namun dia mampu membaca bintang.

Drama ini diadaptasi dari novel berjudul serupa karya Jung Eun Gwol. Dia merupakan penulis novel sederet drama populer, seperti Sungkyunkwan Scandal dan The Moon Embracing the Sun.

Sementara kursi sutradara diserahkan kepada Jang Tae Yoo yang sebelummnya mengarahkan drama Hyena dan My Love from the Star. Dua aktor utama drama ini akan bergabung dengan sederet aktor muda ternama lainnya: Gong Myung dan Kwak Si Yang. Mengutip Soompi, Senin (1/3/2021), Gong Myung berperan sebagai Pangeran Anpyeong yang dikenal semangat dan romantis. Sementara Kwak Si Yang menjadi Pangeran Sooyang yang dikenal kejam dan ambisius. Drama Hong Chun Gi akan memulai debutnya di musim gugur mendatang.* Baca juga: Sebelum Meninggal, Rhere Valentina Putuskan Berhijab