HONGKONG - Kabar duka menyelimuti dunia perfilman Asia dan Hongkong. Aktor senior Ng Man Tat meninggal dunia di usia 68 tahun karena kanker liver, Sabtu (27/2/2021).

Ng Man Tat dikenal memerankan beberapa film komedi asal Hongkong. Dia juga kerap beradu akting dengan aktor kawakan Stephen Chow.

Mereka berkolaborasi dalam beberapa film popular tahun 90-an, sebut saja Fight Back to School dan The God of Cookery. Film terakhir keduanya adalah Shaolin Soccer yang dirilis pada 2001.

 

Meski dulunya dekat, mereka dikabarkan berselisih sejak 17 tahun silam. Namun Man Tat menyangkal dirinya berselisih dengan Chow. Dia hanya mengungkapkan bahwa dia dan Chow tak sedekat sebelumnya. Dia juga berharap bisa beradu akting dengan Chow lagi sebelum meninggal.

 

Disisi lain, rekan keduanya mengungkapkan bahwa Chow sempat menghubunginya untuk menanyakan kondisi Man Tat. Dia bahkan menawarkan bantuan usai Man Tat diketahui menderita kanker liver dan menjalani kemoterapi di rumah sakit.

