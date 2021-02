JAKARTA - Trie utami hadir dengan karya baru. Tak sendiri, Trie Utami berkolaborasi dengan Tompi dan Indra Lesmana dalam single jazz berjudul Kamu.

Trie Utami dan Tompi akan menyanyikan lagu Kamu karangan Glenn Rotty dan Indra Lesmana di layar produksi. Trie Utami menjelaskan menggandeng Tompi dalam proyek ini.

"Mulanya kita (Glenn dan Trie Utami) mencari penyanyi yang sama-sama 'nakal', karena berangkat dari lagunya yang menurut kami cukup spesifik dan nggak banyak yang bisa bawain. Lalu saya berpikir siapa yang bisa cocok dengan style lagu ini? Cuma satu nama yang muncul, pak dokter (Tompi) ini," jelas Trie Utami.

Baca Juga:

Dokter Tompi Tegaskan Tes PCR Belum Tentu Akurat Deteksi Covid-19

Abadikan Anya Geraldine sedang Mandi, Gading Marten Buat Warganet Iri

Ia meyakini, Tompi adalah sosok penyanyi berjiwa 'nakal'. Mampu menginterpretasikan sebuah lirik, dengan makna sesuai apa yang ada dalam pemahamannya. Dengan demikian, Trie Utami dan Tompi mampu bisa membangun klik, chemistry.

"Selain 'nakal', juga free dalam arti bahwa si penyanyi mampu menerjemahkan lagu-lagu seperti ini," jelasnya.

Senada dengan Trie Utami, Tompi pun tak pikir panjang dalam kolaborasi tersebut. Baginya, berkolaborasi dengan musisi kawakan seperti Trie Utami adalah suatu kebanggaan.

"Yang hubungi Trie Utami, ya gue nggak mikir dua kali dan memang sudah masuk dalam list hidup gue, duet dengan Trie Utami. Sialnya, lagunya enak!" lanjut Tompi.

Trie Utami dan Tompi mengisi duo vokal, Indra Lesmana memperkuat keyboard/electric piano, Echa Soemantri (drum), Bass. G (brass section dan flute), serta Stefanus (guitar/arranger) di bawah label Legenda Musik Indo.

Mastering lagu ini dikerjakan di Amerika Serikat oleh Ted Jensen, yang sukses mengantarkan lagu Come Away with Me (Norah Jones) meraih penghargaan Grammy untuk kategori "Album of the Year" dan "Best Pop Vocal Album".

(aln)