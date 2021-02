SEOUL - Di tengah skandal school bullying yang menimpa sederet idol K-Pop, seorang netizen yang mengklaim sebagai teman sekolah Xiumin EXO juga membongkar masa lalunya.

Warganet itu mengunggah sebuah tulisan berjudul Aku Teman Sekelas Xiumin dari SD di forum online, pada 26 Februari 2021. "Xiumin sangat lembut. Dia berteman dengan hampir semua anak laki-laki di kelas kami," ujar netizen tersebut.

Pria itu mengaku, Xiumin adalah orang yang menenangkan dan menghiburnya saat dia menangis karena diejek teman sekelas mereka. Untuk membuatnya berhenti menangis, pelantun To My One and Only You itu bahkan memberikannya sekotak susu.

"Minseok (nama asli Xiumin), aku masih mengingat susu yang kau berikan padaku saat itu. Apakah kau baik-baik saja? Terima kasih. Aku sangat tersentuh saat itu," katanya.

Dalam unggahannya, warganet itu bahkan mengklaim, Xiumin sudah sangat populer saat SD. Kepribadiannya yang manis dan keramahannya menjadi salah satu alasan banyak orang menyukainya sejak kecil.

Unggahan pria itu, bahkan dikomentari teman sekelas mereka lainnya. Netizen tersebut mengatakan, suatu hari kelas mereka mengadakan survei untuk mengetahui siapa yang akan menjadi artis di masa depan. Hasilnya, Xiumin menempati peringkat ketiga dalam survei itu. "Dia mungkin menjadi artis karena ramah dan apa adanya," tutur warganet tersebut. Unggahan itu kemudian ramai dikomentari penggemar yang memuji kepribadian Xiumin EXO. "Xiumin sangat baik dan dia anak yang populer," kata seorang warganet. Lainnya mengungkapkan, "Xiumin EXO sangat chubby saat SD. Tapi dia sangat populer karena menyenangkan."*