SEOUL - Film romantis Korea bisa menjadi alternatif tontonan di waktu senggang Anda. Terlebih perfilman Korea Selatan pun tak kalah dengan dramanya.

Banyak film bergenre romantis yang sukses membuat penonton baper. Berikut Okezone rangkum beberapa film romantis asal Negeri Ginseng untuk Anda seperti dikutip dari berbagai sumber.

1. On Your Wedding Day

Film bertema komedi romantis yang dirilis pada 2018 ini memasangkan dua bintang kenamaan Korea Selatan, Kim Young Kwang dan Park Bo Young. Filmnya bercerita tentang kisah asmara Woo Yeon (Kim Young Kwang) dan Sung Hee (Park Bo Young) selama 10 tahun yang penuh lika-liku. Mereka pertama kali bertemu di sekolah, dimana Sung Hee merupakan murid baru yang membuat Woo Yeon jatuh cinta.

Sejak saat itu keduanya semakin dekat dan jatuh cinta. Namun sayang kisah cinta keduanya kerap tak berjalan mulus. Penonton akan dihadapkan dengan kisah mereka yang kerap mengulang siklus jatuh cinta dan patah hati. Film arahan sutradara Lee Seok Geun ini juga diperankan oleh Kang Ki Young, Jang Sung Bum, dan Ko Kyu Pil.

2. Tune in for Love

Berikutnya ada film romantis yang menampilkan Jung Hae In dan Kim Go Eun, Tune in for Love. Film yang dirilis pada Agustus 2019 ini bercerita tentang kisah cinta Mi Soo (Kim Go Eun) dan Hyun Woo (Jung Hae In).

Mereka merupakan dua pasangan muda yang saling jatuh cinta. Namun sayang mereka hampir selalu bertemu di waktu yang tidak tepat. Hal tersebut jugalah yang menjadi halangan hubungan diantara mereka sejak 1994 hingga 2005. Film ini juga menampilkan beberapa pemeran lain diantaranya Jung Yoo Jin, Park Hae Joon, Kim Gook Hee, dan Shin Dal Hi.

3. My Sassy Girl

My Sassy Girl merupakan salah satu film komedi romantis asal Korea Selatan yang cukup populer dan dirilis pada 2001. Film ini menampilkan Jun Ji Hyun dan Cha Tae Hyun. Kisahnya tentang Hyeon Woo (Cha Tae Hyun), mahasiswa jurusan teknik yang bertemu dengan seorang gadis mabuk (Jun Ji Hyun).

Perkenalan tak terduga tersebut kemudian membuat mereka menjadi sepasang kekasih. Perjalanan cinta keduanya cukup lucu lantaran tingkah si gadis yang selalu memaksa Hyeon Woo melakukan apapun. Film ini juga sempat dibuat ulang oleh sutradara film Amerika Yann Samuell yang diperankan oleh Jesse Bradfort dan Elisha Cuthbert pada 2008.

4. A Werewolf Boy

Film yang dirilis pada 2012 ini berkisah tentang pertemuan seorang gadis dan pemuda setengah serigala. Awalnya Soon Yi (Park Bo Young) pindah ke sebuah rumah yang terletak di pegunungan atas saran dokter.

Suatu saat, Soon Yi mendengar suara aneh di gudang dekat rumahnya. Tak disangka dia kemudian bertemu dengan sosok manusia yang bertingkah seperti binatang (Song Jong Ki). Ibu Soon Yi pun mengundang pemuda tersebut ke rumah dan dirawat.

Awalnya Soon Yi kurang menyukai kehadiran pemuda tersebut, namun lambat laun hubungan mereka semakin dekat. Sayang kebersamaan mereka membuat yang pria dijodohkan dengan Soon Yi, Ji Tae (Yoo Yeon Seok) cemburu.