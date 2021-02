JAKARTA - Brian J Lovell hadir dengan genre pop soul saat debut industri musik Indonesia. Musisi asal Surabaya ini hadir dengan single bertajuk Last Chance.

Last Change hadir dan terinspirasi berkat cerita yang dialami Brian J Lovell. Kisah yang mempunyai hubungan yang penuh dengan drama dan pertengkaran. Duka dan luka pun menyertai.

“It’s Normal to have a heartbreak. Normal juga untuk meminta kesempatan kedua pada orang yang kita sayang. Terutama untuk para cowok yang tidak mau memperlihatkan emosinya. Showing your emotion is not a sign of weakness but is a sign of strength. Aku ingin lagu ini membuat orang merasa bahwa dia tidak sendiri. Karena setiap orang juga merasakan apa yang dia rasakan,” jelas Brian J Lovell.

Debut di industri musik membuat Brian memutuskan hijrah dari Surabaya ke Jakarta. Dengan harapan kepindahan ini membuka peluang Brian untuk bisa meraih mimpi di belantika musik.

“Aku memutuskan untuk pindah dari Surabaya ke Jakarta di bulan Februari 2020 dengan maksud ingin memulai karierku di dunia musik. 10 hari lepas pindah ke Jakarta, Indonesia dilanda Corona yang mengharuskan adanya lockdown,” kisahnya.

“Kemudian, aku bertemu dengan Aldhan Prasatya yang membantuku menjadi produser. Selama pembuatan lagu ini, kita bertemu hanya secara virtual saja. Kita baru benar-benar bertemu, ketika proses rekaman terjadi,” tutup Brian.

