SEOUL - Kabar baik untuk penggemar DAY6. Band JYP Entertainment itu baru saja dikabarkan akan melakukan comeback pada April mendatang.

JYP Entertainment langsung memberikan klarifikasi terkait kabar comeback tersebut. Agensi bentukan Park Jin Young ini membenarkan anak asuhnya akan comeback, namun mereka berkelit soal jadwal pastinya.

"DAY6 sedang menyiapkan album baru. Jadwal rilisnya akan diumumkan begitu sudah ada keputusan," jawab JYP Entertainment seperti dilansir Soompi, Jumat (26/2/2021).

Ini akan menjadi comeback pertam DAY6 sejak vakum pada Mei 2020 usai merilis album The Book of Us: The Demon. Setahun yang lalu, DAY6 rehat setelah dua membernya, Sungjin dan Jae mengalami masalah kesehatan.

Di tengah momen rehat itu, DAY6 mendebutkan sub-unit pertama mereka, DAY6 Even of DAY yang berisi Young K, Wonpil, dan Dowoon. Ketiganya debut dengan merilis The Book of Us : Gluon – Nothing can tear us apart.

