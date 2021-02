JAKARTA - Tayang setiap hari Kamis & Jum’at pukul 17.30 WIB, The Voice Kids Indonesia GTV mempersembahkan hadiah istimewa untuk pemirsa perempuan. Bunda yang selalu setia menemani buah hatinya nonton ajang talent search kebanggaan anak Indonesia ini berkesempatan untuk memiliki kalung eksklusif ikatan cinta seharga Rp2,2 Juta secara gratis. Sambil nonton The Voice Kids Indonesia, ikuti giveaway-nya!

Caranya gampang banget, catat baik – baik penjelasan berikut. Follow akun Instagram @officialgtvid dan @thevoicekidsgtv, tonton The Voice Kids Indonesia GTV dan tunggu momen three chairs saat 3 kursi coach berputar untuk kontestan yang tampil, lakukan selfie di depan tv saat momen tersebut dan upload foto di Instagram dengan hashtag #KalungIkatanCintaDiTVKI4 & #TheVoiceKids4ID lalu tag ke @officialgtvid dan @thevoicekidsgtv. Semakin banyak selfie saat momen 3 Chairs yang kamu upload, berarti akan semakin besar juga kemungkinan kamu untuk memiliki kalung ikatan cinta seperti yang dipakai oleh Amanda Manopo yang memerankan karakter Andin dalam serial tersebut. Giveaway kalung ekslusif Ikatan Cinta persembahan The Voice Kids Indonesia akan berlangsung pada hari Kamis dan Jumat 25 dan 26 Februari 2021.

Anak Indonesia yang akan tampil pada episode Kamis 25 Februari ini dijamin memiliki talenta memikat dan aksi panggung yang menggemaskan. Talenta suara di atas rata – rata, kisah yang mereka bawa, prestasi dan bakat lain diluar bernyanyi, menjadi paket tontonan yang menghibur dan sangat menginspirasi. Mereka yang tampil pada episode Kamis ini : Ter-influence oleh ayahnya yang gemar menyanyikan lagu rock, Michaela dari Makassar tampil enerjik dibalik wajahnya yang innocent. Naufal asal Bekasi yang pernah Duta Indonesia dalam rangka promosi budaya Indonesia ke Filipina.

Gebby dari Medan seorang tuna netra dengan memiliki kemampuan vokal dan improvisasi nada yang luar biasa. Benn Oliver mahir bermain musik blues berasal Tangerang pernah tampil di Jakarta GBI Festival 2019 yang juga seorang atlet renang. Zhelda asal Denpasar juara Pop Religi dan MTs Competition of Islamic Creativity. Talenta penyanyi festival lainnya ada Najla asal Bukittinggi yang selalu juara pada beberapa kompetisi bernyanyi. Kemudian Izati asal BauBau Sulawesi Tenggara karena cengkok vokalnya pernah viral di media sosial. Abigail dan Diva dari Medan, Riyanti asal Batam, serta Annabelle asal Jakarta seorang survivor Tsunami yang pantang menyerah mewujudkan mimpi. Mereka semua talenta – talenta muda yang akan membuat kita terpana saat beraksi di atas panggung.

Selalu ada banyak cerita dalam setiap episode The Voice Kids Indonesia. Masih banyak talenta muda dengan suara keren dari berbagai penjuru Indonesia yang tampil performa luar biasa yang membuat para Coaches rela melakukan apapun agar mereka masuk ke dalam teamnya. Wow! Saksikan terus The Voice Kids Indonesia Season 4 tayang 2 kali dalam sepekan setiap hari Kamis dan Jumat pukul 17.30 WIB. Follow akun Instagram @officialgtvid dan @thevoicekidsgtv untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik.

Program The Voice Kids Indonesia juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com

