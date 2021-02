SEOUL - Hani EXID bicara tentang keinginannya memacari pria lebih muda. Hal tersebut ia ungkap saat menjadi bintang tamu di acara radio Kim Young Chul.

"Aku penasaran. Aku tidak pernah memacari pria lebih muda sebelumnya. Aku penasaran bagaimana rasanya," kata Hani seperti dikutip dari Soompi, Kamis (25/2/2021).

Pertanyaan itu dilontarkan Kim Young Chul terkait karakter Hani di drama terbarunya, How to be Thirty. Dalam ceritanya, karakter Hani dikisahkan dekat dengan seorang pria lebih muda yang jatuh cinta padanya.

Baca Juga:

- Hani EXID Jatuh Cinta ke Berondong di How to be Thirty

- Song Jae Rim dan Hani EXID Gabung Kang Min Hyuk & Jung In Sun di Not Yet 30

Di perhitungan Korea, Hani yang lahir pada 1992 kini memasuki usia 30 tahun. Karena itu, ia merasa bisa relate dengan karakternya di How to be Thirty.

"Caption di poster dramaku berbunyi, '30, usia ketika kalian jadi penasaran dengan pria muda.' Aku benar-benar bisa memahaminya," tutur Hani.

"Mereka bilang ketika kalian 20 tahunan, kalian ingin pacaran dengan pria yang lebih tua. Tapi aku pikir, mulai 30 dan seterusnya, wanita jadi penasaran dengan pria yang lebih muda," jawabnya.

(LID)